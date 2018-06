Leutig Petegem trakteert op dorpsreceptie 19 juni 2018

02u31 1

Feestcomité Leutig Petegem trakteert op zondag 1 juli vanaf 11 uur al voor de elfde keer op een dorpsreceptie. "Nu het nog kan, slaan we graag onze tenten op in de oude pastorijtuin op het Petegemplein", zegt voorzitter Dominique Vande Kerkhove. "Na onze jubileumeditie van vorig jaar hebben we opnieuw een boeiend programma klaargestoomd dat jong en oud kan bekoren." The Flamingo Sisters houden met hun muzikaal relatiebureau halt in Petegem en proberen ieders hart dat tikkeltje sneller te doen slaan. "Ook wie zijn dansschoenen aantrekt, is aan het juiste adres. Een dansje placeren kan op de golden oldies van coverband Louie Louie. Zij brengen klassiekers uit de jaren zestig. Voor de allerkleinsten is er natuurlijk eveneens allerlei leuks te beleven. Met een spelletjescaravan en een springkasteel zullen zij zich zeker niet vervelen." Er zijn verschillende eetstandjes voorzien. (TVR)