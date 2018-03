Leerlingen zot van 'apenparcours' 21 maart 2018

02u41 0 Wortegem-Petegem De leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Kouter kunnen zich tijdens de speeltijd voortaan uitleven op een indrukwekkend apenparcours met een panna-arena.

De constructie werd gebouwd op een grasveld naast de refter van de school. "Het apenparcours bestaat uit verschillende hindernissen waarop de leerlingen hun evenwicht en behendigheid kunnen testen. De kooi in het midden wordt gebruikt voor het voetbalspel 'panna'", legt directeur Johan De Waele uit. "Het spel is simpel. Je krijgt drie minuten de tijd om zoveel mogelijk doelpunten te maken of een panna te spelen. Als je de bal tussen de benen van de tegenspeler speelt, win je met een panna of knock-out en dan is de match meteen afgelopen."





De nieuwe speeltoestellen kostten zo'n 5.500 euro en werden volledig gefinancierd door de ouderraad van de school.





(TVR)