Ladies Trophy op kermiszondag 28 april 2018

Koerscomité Petegem organiseert op kermiszondag 29 april een dameskoers met start om15 uur voor 82 kilometer. Het is de derde wedstrijd die in aanmerking komt voor de Oost-Vlaamse Ladies Cycling Trophy 2018. De openingswedstrijd hiervan was in Ooike en daar won Sofie De Vuyst, partner van beroepsrenner Bart De Clercq. Eerder organiseerde men te Petegem ter gelegenheid van de aprilkermis wedstrijden voor nieuwelingen en juniores. Enkele jaren geleden won bij de juniores met ruime voorsprong zelfs Mathieu Vanderpoel. Met trots kondigt voorzitter Daniël Parmentier aan dat er reeds 66 voorinschrijvingen zijn voor deze dameskoers. (MAN)