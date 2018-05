Kwantiteit en kwaliteit verenigd in negende vijfkerkenloop 03 mei 2018

Heel wat bekende namen onder de 498 deelnemers aan de Vijfkerkenloop in het gemeentelijk domein De Ghellinck waar naast een funrun, recreatieloop en 10 mijl ook een estafetteloop op het programma stond. De recreatieloop over 7,2 km bij de mannen werd gewonnen door Waregemnaar Christophe Colpaert die het haalde van Zingemnaar Francis Van Steenbrugge en Daan Dhont uit Kruishoutem. Die we zien omringd door Franka Bogaert uit Oudenaarde die tweede werd bij de dames en streekgenoten Dieter Van Lierde, Fabrice Lagae en Nico Delepeleire die nadien aantraden in de afsluitende 10 mijl.





