13 januari 2019

De jaarlijkse kerstboomverbranding in Wortegem was opnieuw een succes. “We mochten 150 kerstbomen verbranden, een nieuw record”, zegt Nico Verhellen van de Wortegemsen Feesten. “Ook de fakkeltocht voorafgaand aan de verbranding was een succes met een honderdtal deelnemers.” Voor, tijdens en na de kerstboomverbranding konden de aanwezigen terecht in de verwarmde tent voor een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.