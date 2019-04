Kerk van Wortegem binnenkort te boek als polyvalente ruimte Lieke D'hondt

04 april 2019

20u46 0 Wortegem-Petegem De Onze-Lieve-Vrouw Geboorte en Sint-Rochuskerk in Wortegem krijgt een herbestemming als polyvalente ruimte. “Het gebouw blijft doen waar het voor gemaakt is: de gemeenschap van Wortegem-Petegem samenbrengen.”

Het gemeentebestuur en centraal kerkbestuur van Wortegem-Petegem, de kerkfabriek van Wortegem en de kerkelijke werkgroep zijn tot een akkoord gekomen over de herbestemming van de kerk in Wortegem. In een eerste ontwerp ligt een gemeenschapszaal op tafel waar verenigingen allerlei activiteiten kunnen organiseren. “Momenteel vinden de activiteiten zoals eetfestijnen vooral plaats in de tent op domein de Ghellinck, maar die kan daar eigenlijk niet blijven. We mikken dus op een verschuiving van de activiteiten naar de kerk van Wortegem”, legt schepen van Kerkfabrieken Maarten Van Tieghem (Open Vld) uit. “Ook voordrachten of besloten vergaderingen zullen er kunnen plaatsvinden.”

Integratie dorpsplein

Om zo veel mogelijk activiteiten te laten plaatsvinden in de kerk, wil de gemeente een uitbouw maken aan de kerk aan de kant van café Tempo. Daar kan een vestiaire, keuken en sanitair blok in komen. In de kerk zelf komt ter hoogte van de dwarsbeuk een ‘tramezzo’, een kastenstructuur die de kerk in twee delen opdeelt. In het midden van die structuur komt een bar. “Dat laat ons toe de ruimte optimaal te benutten. Het deelt de kerk in, waardoor we kleinere afzonderlijke ruimtes kunnen creëren”, legt Van Tieghem uit. De kerk krijgt ook een aparte stille ruimte in het koor dat aansluit bij de sacristie, zodat het kerkelijke aspect nog niet definitief verdwijnt. “Naast mensen die willen bezinnen, kan die ruimte ook gebruikt worden door blokkende studenten”, stelt de schepen voor. “We willen de kerk ook meer integreren in het dorpsplein. Daarom spelen we met het idee om de ramen aan één zijde door te trekken tot beneden, zodat we die kunnen openzetten en een wisselwerking creëren tussen het plein en wat er in de kerk gebeurt.”

Hoewel de ontwijding van de kerk al is aangevraagd, is het op de uitvoering van de herbestemming nog even wachten. Het gemeentebestuur wil naar het einde van deze legislatuur toe beginnen met de eerste fase van de werken. De kostprijs daarvan wordt nu voorzichtig geschat op 600.000 euro.

Nieuwe naam

“De kerk wordt momenteel enkel gebruikt voor begrafenissen, huwelijken en occasionele vieringen, maar in de toekomst zal het gebouw opnieuw een grotere publieke functie krijgen. Het is geen kerk die sluit, maar juist een plaats die meer openheid en betrokkenheid zal krijgen. Daarom gaan we ook op zoek naar een passende naam. Wie ideeën heeft voor een naam die de geschiedenis van de kerk verbindt met de toekomstige functie, kan dat laten weten via gemeente@wortegem-petegem.be.”

Het gemeentebestuur organiseert op 3 juni 2019 om 19 uur een infovergadering in de kerk. Alle geïnteresseerde inwoners van Wortegem-Petegem zijn uitgenodigd om tips en raad te geven met betrekking tot de herbestemming.