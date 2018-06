Jubilerend Sint-Mauruskoor moet op zoek naar nieuw onderkomen 22 juni 2018

Het Sint-Mauruskoor uit Elsegem viert komend weekend zijn 50-jarige bestaan. "Een halve eeuw het hoofd boven water houden, was niet altijd een





gemakkelijke opgave. Zo moeten we ook nu terug op zoek naar een nieuw onderkomen", klinkt het.





Sinds het ontstaan in 1968 heeft het koor vele waters doorzwommen. Vooral de laatste jaren waren niet evident. "Vele kerken sluiten de deuren voor wekelijkse vieringen, zo ook onze eigen Sint-Mauruskerk in 2014", vertelt woordvoerder Georges Ghistelinck. Zo was het koor genoodzaakt om het voorbije jaar naar Bevere uit te wijken om een misdienst te zingen ter gelegenheid van Allerheiligen, Kerstmis en Pasen. "Helaas sluit vanaf 1 juli ook de kerk in Bevere. Er zullen geen wekelijkse eucharistievieringen meer plaatsvinden en dus moeten wij opnieuw op zoek naar een ander onderkomen." Toch waren er de voorbije vijftig jaar ook heel wat hoogtepunten. "We mochten tot vier keer toe de misdiensten opluisteren voor de toenmalige BRT 1 en in 2008 werden we door de gemeente gelauwerd met de Armand Verschoore Cultuurprijs. Daar zijn we bijzonder trots op." Morgen om 19 uur vindt in de Sint-Mauruskerk in Elsegem een jubileummis plaats. Na de viering biedt het koor een hapje en een drankje aan. Zondag volgt een ontvangst door het schepencollege en na de officiële ceremonie vindt er een rit met de koets plaats. (TVR)