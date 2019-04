Jong koppel opent N’ice Place in centrum van Petegem (en ging daarvoor zelfs studeren aan Italiaanse ‘ijsjesuniversiteit’) Lieke D'hondt

03 april 2019

19u32 0 Wortegem-Petegem In de schaduw van de kerktoren in Petegem hebben de jonge ondernemers Elise De Zitter en Ignace Courcelles een gloednieuwe ijsjeswinkel geopend. N’ice Place is een logisch gevolg van hun gedeelde passie voor ijs. Ze krijgen er meteen het ‘Handmade in Belgium’-label voor van Unizo.

In het pand in de Ommegangstraat waar de grootmoeder van Elise ooit woonde, baat zij nu samen met haar vriend de ijsjeswinkel N’ice Place uit. Dat ze samen een eigen zaak zouden beginnen, stond al van bij het begin van hun relatie vast. Ze kregen het ondernemerschap namelijk met de paplepel mee van hun ouders. Elises vader had een succesvolle chocolaterie in Gent, de ouders van Ignace hebben een patisserie in het centrum van Kortrijk. Elise volgde haar passie voor voeding en ging naar de hotelschool Spermalie in Brugge, Ignace volgde een specialisatiejaar patissier en chocolatier. “Het oorspronkelijke plan was dat ik na mijn opleiding bij mijn ouders zou gaan werken, maar een bloemallergie heeft dat onmogelijk gemaakt”, vertelt Ignace. “Zo zijn we bij onze grootste gezamenlijke passie beland. Dat bleek ijs te zijn en meer bepaald het zelf bereiden van ijs. Dat deed ik al graag toen ik nog op school zat en in de zaak van Ignaces ouders werden ook ijsjes verkocht. In juni en in november 2018 zijn we ons samen gaan verdiepen in deze passie aan de Carpigiani Gelato Universiteit. Na een intensieve opleiding zijn we er zeker van dat we hierin samen verder willen”, zegt Elise.

Leven in de brouwerij

Met hun zaak in het hartje van Petegem hopen de jonge ondernemers wat meer leven in de brouwerij te brengen. “Er zijn niet zo veel handelszaken in Petegem, dus het is fijn om hier iets op te starten. Een café zagen we niet zitten, dus de ijsjes zijn ideaal.” Liefhebbers van ijsjes kunnen bij N’ice Place terecht om ijs op hoorntjes te kopen, maar er is ook een ruim aanbod ijstaarten, sorbets, frisco’s en ijsdesserts. “De klanten kunnen de ijsjes ook ter plaatse opeten op een bankje aan onze zaak”, nodigt Elise uit. De winkel is behalve dinsdag elke namiddag open van 14 uur tot 19 uur.

Elise en Ignace krijgen voor hun ijsjes meteen het authenticiteitslabel Handmade in Belgium (HIB) van Unizo. Dat label toont aan dat de producten van N’ice Place ambachtelijk en met liefde gemaakt zijn.

Meer info op www.niceplace.be.