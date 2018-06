Jeugdspelers scoren ook voor rivaal SPARTA WORTEGEM EN FC PETEGEM WISSELEN VOETBALLERS UIT THOMAS VANDEWALLE

05 juni 2018

02u42 0 Wortegem-Petegem Voetbalclubs Sparta Wortegem en FC Petegem wisselen voortaan hun jeugdspelers uit. "We hopen dat door deze samenwerking elk kind zijn favoriete hobby kan blijven uitoefenen", vertelt voorzitter Frank Delmote.

Voor veel kleine voetbalclubs wordt het steeds moeilijker om alle jeugdteams in de verschillende leeftijdscategorieën gevuld te krijgen. Of er zijn net een paar spelers over, die nergens meer terechtkunnen. Een fenomeen dat ze bij Sparta Wortegem en FC Petegem maar al te goed kennen. "Onze beide clubs hebben in sommige leeftijdscategorieën spelertjes te veel of te weinig en wij hebben ook nog eens een tekort aan jeugdtrainers. Zo groeide het idee voor een samenwerking met FC Petegem", legt voorzitter Frank Delmote van Sparta Wortegem uit.





Concurrentie

Door de samenwerking tussen beide clubs kunnen alle jeugdspelers zowel voor wedstrijden van Sparta Wortegem en FC Petegem opgesteld worden. "Zo hopen we dat elk kind zijn favoriete hobby kan blijven uitvoeren zonder dat beide clubs met elkaar een concurrentiestrijd moeten aangaan en spelers bij elkaar weghalen. Het lijkt misschien wat gek dat onze spelers soms bij de rivaliserende ploeg zullen moeten spelen, maar ik denk niet dat zij het daar moeilijk mee zullen hebben. Kunnen en mogen spelen staat bij hen voorop. Ook de ouders lijken begripvol. Onze terreinen liggen maar een viertal kilometer van elkaar verwijderd. Zij moeten niet erg veel omrijden."





Sparta Wortegem vraagt zich intussen wel af hoelang ze nog op de huidige locatie kan blijven voetballen. "De eigenaars lieten namelijk verstaan dat ze de site een nieuwe bestemming willen geven. Er zal hier waarschijnlijk gebouwd worden. Vraag is waar wij dan naartoe moeten", aldus Vermote. Sportschepen Maarten Van Tieghem (Open Vld) laat weten dat de club zich voorlopig geen zorgen hoeft te maken. "Zolang de gemeente niet meegaat in de ontwikkeling van de site, kunnen ze er blijven voetballen. Op de jongste gemeenteraad keurden we nog een uitzonderlijke toelage van 3.676 euro toe aan Sparta Wortegem voor de aankoop van een nieuwe boiler. Zo kunnen de spelers na de wedstrijd opnieuw een warme douche nemen."





Fusie

De gemeente moedigt intussen voorzichtig een fusie tussen beide clubs aan. "Eens er een door beide clubs gedragen en eensgezind voorstel op tafel ligt, zijn we bereid om te investeren in nieuwe terreinen. Het is in elk geval fijn om te zien dat er alvast toenadering wordt gezocht via de jeugd. Een verdere samenwerking zal organisch moeten groeien", besluit de schepen.