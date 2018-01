Jeugddienst toont films in feestzaal 30 januari 2018

De gemeentelijke feestzaal langs de Waregemseweg in Wortegem wordt op zaterdag 10 en zondag 11 februari omgetoverd tot cinemazaal. De jeugddienst vertoont er maar liefst 6 films voor verschillende leeftijden. Alle films zijn gratis en er zijn drankjes en popcorn te verkrijgen. Zaterdag staan De Smurfen en het verloren dorp (14 uur), Beauty and the Beast (16 uur) en Baby Driver (19.30 uur) op het programma. Zondag worden Trolls (14 uur), Despicable me 3 (16 uur) en Lion (19.30 uur) vertoond. Info via 056/68.81.14 of jeugddienst@ wortegem-petegem.be. (TVR)