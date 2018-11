Inwoners Wortegem-Petegem kunnen vanaf woensdag terecht in nieuw recyclagepark Lieke D'hondt

20 november 2018

16u55 0 Wortegem-Petegem Wortegem-Petegem heeft een gloednieuw recyclagepark. Het oude voldeed niet meer aan de huidige milieunormen en dus liet het gemeentebestuur een nieuw bouwen op een boogscheut van het oude recyclagepark.

“Het nieuwe recyclagepark voldoet nu aan alle hedendaagse regels”, zegt milieuschepen Willy Dhondt (Open Vld). “Vanaf woensdag 21 november kan iedereen er terecht.” Het nieuwe recyclagepark bestaat uit een gratis gedeelte en een betalende zone met een weegbrug. “Die hebben we drie jaar geleden aangekocht en verhuisde mee van het oude recyclagepark naar het nieuwe”, zegt burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld).

Het nieuwe recyclagepark is ook voor de arbeiders een goede zaak. Zij hebben nu sanitair en douches op de site, wat vroeger niet het geval was.

Nieuwe toegangsweg

Het recyclagepark is toegankelijk via een nieuw aangelegde toegangsweg in de Waregemseweg, ter hoogte van huisnummers 43 en 45. Vanaf 9 uur woensdagochtend kunnen de inwoners van Wortegem-Petegem er terecht. Het oude recyclagepark achter het gemeentehuis zal volledig verdwijnen en plaats maken voor een parking.