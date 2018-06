Inwoners willen kerstmarkt en picknicktafels 04 juni 2018

02u40 0 Wortegem-Petegem De inwoners van Wortegem-Petegem stelden gisteren hun ideeën voor waarmee ze de gemeente of hun buurt willen verbeteren. De gemeente verdeelt in totaal 100.000 euro om de projecten te verwezenlijken.

Picknicktafels op de speelpleintjes in de gemeente, een kerstmarkt, een barbecuezone in het domein de Ghellinck, een indoor petanquebaan, een maandelijkse rommel- en ambachtsmarkt en opvangnetten voor blikjes langs de openbare weg om sluikstorten te verminderen. Dat zijn maar enkele van de weerhouden voorstellen in het kader van het project Buurtbouwers waarbij de gemeente een budget van maar liefst 100.000 euro verdeelt. Inwoners die een voorstel indienden, mochten dat gisteren persoonlijk toelichten tijdens de Dag van het Park in het domein de Ghellinck.





"Er werden in totaal 56 voorstellen ingediend, waar er na evaluatie door onze diensten veertig werden weerhouden", zegt schepen van Financiën Maarten Van Tieghem (Open Vld). "Zij krijgen vandaag de kans om hun voorstel aan de medeburgers toe te lichten en te dingen naar hun stem. Elk ingediend project moet namelijk nog minstens 25 stemmen halen om effectief uitgevoerd te worden. Zo weten we zeker dat het gedragen wordt door de wijk of buurt."





Stemmen kan nog op www.wortegem-petegem.be/buurtbouwers. Welke voorstellen een budget van maximum 5.000 euro in de wacht slepen, wordt op 30 juni bekendgemaakt. (TVR)