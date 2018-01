Inschrijven voor schaaktornooi 02u54 0

De gemeente Wortegem-Petegem organiseert op zaterdagnamiddag 10 maart vanaf 13.30 uur voor het derde jaar op rij een recreatief schaaktornooi in de gemeentelijke feestzaal in Wortegem. "Het tornooi wordt opnieuw ondersteund en begeleid door schaakclub Hanske De Schaker uit Oudenaarde", zegt sportschepen Maarten Van Mieghem (Open Vld). "Professionele schakers met een ELO-rating zullen in een aparte poule spelen." Deelnemen is gratis. Inschrijven kan tot 9 maart via een mailtje naar sportdienst@wortegem-petegem.be.





(TVR)