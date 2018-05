Inschrijven voor fusierit 09 mei 2018

Het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem organiseert zondag 3 juni een fusierit voor geoefende fietsers in samenwerking met de lokale wielertoeristenclubs De Doorbijters, De Fusietrappers en De Ooiketrappers en -trapsters. Zowel leden als niet-leden van deze clubs zijn welkom. Deelnemers starten om 8.15 uur aan café 't Schuttershof op het Ooikeplein. Van daaruit fietst men, onder begeleiding van motards, een rit van zo'n zestig kilometer aan een gemiddelde snelheid van 23 km/uur. De terugkeer is voorzien rond 11.15 uur, waarna nog een drankje wordt aangeboden. Deelnemen aan de rit is gratis. Wie na afloop nog een bord spaghetti wil, betaalt 10 euro. Inschrijven kan tot 25 mei bij de gemeentelijke sportdienst via het nummer 056/688.114 of via sportdienst@wortegem-petegem.be. (TVR)