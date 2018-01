Hutsepotfestijn 20 januari 2018

Sp.a Wortegem-Petegem organiseert op zondag 28 januari vanaf 11.30 uur een hutsepotfestijn in de gemeentelijke feestzaal langs de Waregemseweg. Volwassenen betalen 14 euro, kinderen 7 euro. Kaarten zijn te bekomen bij alle bestuursleden of via nico.de.wulf@telenet.be.





(TVR)