Historische site krijgt nieuw leven RESTANTEN VOORMALIGE ABDIJ VAN BEAULIEU VERKOCHT EN GERENOVEERD THOMAS VANDEWALLE & PETER LANSSENS

07 augustus 2018

02u33 0 Wortegem-Petegem De site van de voormalige Abdij van Beaulieu in Petegem krijgt een facelift. Verschillende panden werden verkocht en gerenoveerd en ook het hoofdgebouw, het zogenaamde gastenkwartier, ondergaat zo goed als zeker hetzelfde lot. "Het deed ons te veel pijn om het levenswerk van onze ouders te zien verloederen", vertelt Rik Faveere.

Langs de Abdijstraat in Petegem werd in 1293 een groot nonnenklooster betrokken. Gedurende vijf eeuwen bleef het klooster van Beaulieu bestaan. Dit tot de Oostenrijkse keizer Jozef II in 1783 het klooster en vele andere kloosterorden afschafte en de nonnen verjoeg. In 1786 werden de gebouwen verkocht en gedeeltelijk afgebroken. Alleen de inrijpoort, gastenkwartier, kapelaanshuis en enkele bijgebouwen ontkwamen aan de afbraak. Ondanks het bewogen verleden getuigen deze gebouwen nu nog van een rijke geschiedenis. Ivan Faveere uit Waregem wist de panden begin jaren 80 te kopen en begon met eigen middelen en veel liefde voor zijn taak de site te renoveren. Maar na een klacht van de dienst Monumenten en Landschappen over afbraakwerken rond het kapelaanshuis, werden de werken stilgelegd.





Resultaat was dat veel gebouwen op de site de voorbije 20 jaar stonden te verkommeren. De man is intussen overleden en zijn drie kinderen konden het verval niet langer aanzien. Zij startten dan ook met verschillende panden te verkopen.





Woonerf

"Zelf hebben we niet de middelen om alle gebouwen op deze historische site te renoveren", vertelt Rik Faveere. "Het deed ons pijn om de waardevolle panden, waar onze ouders zoveel werk in staken, te zien verloederen. Verkopen was dan ook de beste optie. De ganse site moet één groot woonerf worden", legt hij het opzet uit. Intussen werden al vijf panden verkocht, waaronder het kapelaanshuis dat vroeger als boerderij in gebruik was. Het huis is nu eigendom van architect Luc Vertongen, die het hele pand met veel respect voor de geschiedenis restaureerde. "Ik heb Gent ingeruild voor Petegem en ik wil hier nooit meer weg", aldus Luc.





Sereniteit behouden

Rik en zijn twee zussen zijn nu ook gestart met het terug in ere herstellen van het hoofdgebouw, het zogenaamde gastenkwartier. "We gaan het pand waarschijnlijk opdelen in twee woningen. Het is dan ook niet de bedoeling dat hier één of andere baron komt wonen", knipoogt hij. "Het kan misschien een toeristische invulling krijgen, zoals een Bed&Breakfast. Maar we willen absoluut de sereniteit op deze oude abdijsite bewaren. Dit is een plek waar mensen naartoe komen om even te bezinnen. Dat moet zo blijven. Alles moet zo authentiek mogelijk blijven." De Abdijstraat is nu nog een weg in asfalt, maar dat moet op termijn terug plaats ruimen voor kasseien.