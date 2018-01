Herstellingswerken aan betonvakken 02u43 0

Aannemer Audoorn is gestart met herstellingswerken aan de betonvakken in de Heerbaan, ter hoogte van de Lindestraat, in de Bouvelostraat en de Zonnestraat, ter hoogte van de Groenstraat. Beurtelings verkeer blijft mogelijk. Vanaf maandag 15 januari zijn er ook werken in de Kleistraat, tussen huisnummers 8 en 23. Daar wordt een omleiding voorzien via de Boeregemstraat, Gaverstraat, Turkestraat en Kleistraat, in beide richtingen. De werken duren tot midden februari, onder voorbehoud van onvoorziene weersomstandigheden. (TVR)