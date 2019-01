Gezocht: straffe sporters uit Wortegem-Petegem Lieke D'hondt

04 januari 2019

13u45 0 Wortegem-Petegem Het gemeentebestuur en de sportraad van Wortegem-Petegem zijn op zoek naar de sportlaureaten van 2018. Op vrijdag 1 maart worden de laureaten gehuldigd op het sportgala, maar eerst gaat de gemeente nog op zoek naar kandidaten.

Er zijn vier categorieën op het sportgala: de meest verdienstelijke individuele sporters, sportploegen en jeugdsporters en personen die zich al geruime tijd belangeloos inzetten voor de sport. Wie dat wil kan personen die voldoen aan de vereisten als kandidaat voordragen. Dat kan door voor vrijdag 25 januari een goed gemotiveerde brief te bezorgen aan de sportdienst, een mail te sturen naar sportdienst@wortegem-petegem.be of het online formulier in te vullen op de website van de gemeente.

Meer over Wortegem-Petegem

sport

politiek