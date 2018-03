Gezocht: nieuwe uitbater cafetaria De Ruffel 31 maart 2018

03u23 0

De concessie van de cafetaria in sporthal De Ruffel wordt opengesteld voor alle kandidaten, na een herschatting die de maandelijkse huurprijs voor de cafetaria op 750 euro brengt. "De bedoeling is dat de uitbater zich voortaan enkel moet bezighouden met het uitbaten van de cafetaria", licht schepen van Financiën Maarten Van Tieghem (Open Vld) toe. "Het is onhoudbaar geworden om tegelijk ook in te staan voor een groot deel van het onderhoud en daarnaast ook nog eens zaalwachter te spelen. Daarom komt er een andere zaalwachter die zal toezien op de naleving van het huishoudelijk reglement en ook klein onderhoud zal uitvoeren. Voor het algemene onderhoud zullen we beroep doen op een externe firma die al poetst in andere gemeentelijke gebouwen. De uitbating van de sporthal kost ons jaarlijks 25.000 euro. Dat is heel weinig, zeker als je vergelijkt met andere gemeenten", aldus Van Tieghem. (TVR)