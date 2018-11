Geslaagde nieuwe start voor zondagjogging in domein De Ghellinck Elsegem André Marlier

27 november 2018

14u34

André Marlier

Met 130 inschrijvingen was het een meer dan geslaagde start van het seizoen voor het nieuwe bestuur, onder impuls van Bart De Zaeytijd en Erwin Vantieghem, van de zondagjogging Elsegem. Gedurende 15 zondagen, dit tot en met 24 februari, is het gemeentelijk domein De Ghellinck de plaats van afspraak voor de joggers en wandelaars uit de fusiegemeente en ver daar buiten. Die er tien rondjes van 1250 meters kunnen afleggen en na de openingsjogging allen werden getrakteerd op een drankje. Deelnemen is gratis en iedere zondag kan men aansluiten met telkens gezamenlijke start om 9u30 en de laatste vier rondjes mag men afleggen aan vrije snelheid.