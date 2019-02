Gemeenteraadslid Gert Van Driessche stapt uit N-VA en richt nieuwe partij op Lieke D'hondt

26 februari 2019

21u21 0 Wortegem-Petegem Gert Van Driessche is niet langer lid van de N-VA. Het gemeenteraadslid kan zich niet langer vinden in de manier van werken van N-VA en heeft daarom besloten de partij te verlaten. Partijgenote Tanja Garez volgt Van Driessche en samen richten ze een nieuwe partij op: Gemeentebelangen Wortegem-Petegem.

Over de reden waarom Van Driessche en Garez N-VA verlaten, willen ze niet veel kwijt. “We kunnen ons niet langer vinden in de manier van werken. Ik wil enkel op een open, eerlijke en correcte manier aan politiek doen en dat lukt niet meer bij N-VA”, zegt Van Driessche. Hij zal nu als onafhankelijke verder zetelen in de gemeenteraad. “Ik heb alle inwoners met een brief op de hoogte gebracht van mijn beslissing.” Met zijn vertrek verliest N-VA 18 jaar ervaring in de gemeentepolitiek. Sinds 2013 was Van Driessche ook fractievoorzitter voor de partij in de gemeenteraad.

Gemeentebelangen Wortegem-Petegem

Samen met Garez richt hij een nieuwe partij op. “Gemeentebelangen Wortegem-Petegem zal een partij zijn die los van politieke kleur zich wil inzetten voor alle inwoners van Wortegem-Petegem”, vertelt Garez. “Het is voor ons een sprong in het diepe, maar we hebben er zin in. We zijn ervan overtuigd dat er in de gemeente nog veel mensen zijn met dezelfde visie” vult Van Driessche aan.