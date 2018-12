Gemeentebestuur van Wortegem-Petegem is klaar om te investeren in verkeersveiligheid, energie, patrimonium en onderwijs Lieke D'hondt

21 december 2018

14u54 3 Wortegem-Petegem De financiële situatie van Wortegem-Petegem is besproken op de laatste gemeenteraad van deze legislatuur. Met een positief resultaat kan de gemeente in de volgende legislatuur verder investeren.

“Met een kasresultaat van 1,5 miljoen euro en honderd euro investeringsruimte per inwoner, kan de gemeente in 2019 en de daaropvolgende jaren verder verantwoord investeren”, vertelt schepen van Financiën Maarten Van Tieghem (Open Vld). “Bovendien daalt de schuld per inwoner inmiddels voor het vierde jaar op rij.” De gemeente zal ook minder moeten bijdragen aan de werking van de politiezone Vlaamse Ardennen en het OCMW. Op de gemeenteraad werd ook duidelijk gemaakt dat de personenbelasting en de onroerende voorheffing ongewijzigd zullen blijven. De belasting op onbebouwde percelen werd dan weer afgeschaft.

Dat punt bracht wel wat discussie teweeg. Oppositiepartij N-VA en onafhankelijk raadslid Nicole van der Straeten vonden het vreemd dat deze belasting kon worden afgeschaft, terwijl Open Vld de voorbije legislatuur wel de personenbelasting verhoogde. Het ene heeft volgens Van Tieghem niets met het andere te maken. “We moesten ofwel kiezen om een extra belasting te heffen op onbebouwde percelen ofwel de belasting afschaffen. Wij kiezen voor het laatste.”

Investeringen

In de volgende legislatuur wil het gemeentebestuur investeren in de aanleg van fietssuggestiestroken op de Oudenaardseweg tussen het Wortegemplein en het kruispunt met de Kruishoutemseweg. Een deel van het budget zal ook gaan naar het dak van het gemeentehuis dat aan vernieuwing toe is. Op het dak van de feestzaal komen dan weer zonnepanelen. “Ten slotte zijn er nog drie belangrijke dossiers waarvan we hopen de plannen te kunnen finaliseren: de heraanleg van de Oudenaardseweg en de Waregemseweg, de herbestemming van de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Wortegem en een nieuwe accommodatie voor de buitenschoolse kinderopvang Knipoog”, zegt burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld).