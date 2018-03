Gemeente sluit zich aan bij Statiegeldalliantie 05 maart 2018

Om zwerfvuil een halt toe te roepen, gaat de gemeente Wortegem-Petegem toetreden tot de Statiegeldalliantie. Dit is een coalitie van verenigingen, bedrijven en gemeentebesturen die ernaar streeft om statiegeld in te voeren via de Vlaamse overheid, op blikjes en plasticverpakkingen. "Automatisch wordt de afvalberg dan kleiner en is er minder zwerfvuil", motiveert milieuschepen Willy Dhondt (Open Vld) de toetreding. "Minder zwerfvuil is ook minder dierenleed, want een koe die een stuk blik binnenkrijgt, wacht een pijnlijke dood door inwendige bloedingen. In een landbouwgemeente als Wortegem-Petegem moeten we ook daar aandacht voor hebben", aldus Dhondt.





(TVR)