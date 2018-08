Gemeente licht plannen pastorijsite toe 07 augustus 2018

02u33 0 Wortegem-Petegem De gemeente Wortegem-Petegem organiseert op woensdag 29 augustus om 19 uur een infoavond over de toekomst van de pastorijsite op het Petegemplein.

De pastorijsite op het Petegemplein wordt zoals bekend geheroriënteerd naar een wooncomplex met een openbare parkzone. Dit gebeurt in samenwerking met het bouwbedrijf Durabrik. Inwoners komen op de infoavond meer te weten over de plannen van deze parkzone en kunnen ook suggesties doen om deze mee vorm te geven.





Plaats van afspraak is het ontmoetingscentrum Rozenhof. Inschrijven kan tot en met 24 augustus via gemeente@wortegem-petegem.be of via het nummer 056/68.81.14. (TVR)