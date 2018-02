Gemeente lanceert nieuw logo en website 14 februari 2018

02u55 0 Wortegem-Petegem De gemeente Wortegem-Petegem pakt uit met een nieuw logo, met daarbij de slogan '360° pracht'. Vanaf 1 maart is er ook een nieuwe website, die een pak gebruiksvriendelijker wordt.

"Het nieuwe logo symboliseert de panoramische uitzichten, het landelijke karakter, de natuur en de vijf deelgemeenten", licht communicatieschepen Veerle Nachtegaele (Open Vld) toe. "De kleuren staan voor mooie zonsopgangen- en ondergangen, een groene omgeving en de nabijheid van de Schelde." Het was medewerkster Valerie Van Auwegem die het logo ontwierp. Zij werd in 2017 in dienst genomen om zich onder andere bezig te houden met de communicatie en digitalisering van de gemeente en heeft een grafische achtergrond. "Daardoor kon de gemeente in eigen beheer werk maken van een nieuwe moderne huisstijl die aansluit bij de hedendaagse tijdsgeest. Dit vertaalt zich in een nieuwe logo, een moderne, transparante website en een uniforme huisstijl voor alle alle communicatie die uitgaat van het gemeentebestuur." De nieuwe website wordt op 1 maart gelanceerd. "Om te bouwen aan een dialoog met onze inwoners, wille we van de gelegenheid ook gebruik maken om hen aan te sporen actief deel te nemen aan onze online gemeenschap. Dit door ook zelf foto's en filmpjes van binnen onze gemeente te delen op Facebook en Instagram. Dit kan met de hashtag #360pracht, waardoor onze medewerkers de beelden makkelijker terugvinden", geeft Nachtegaele nog mee. (TVR)