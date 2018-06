Gemeente krijgt BMX-parcours 06 juni 2018

De BMX Turtles uit Gavere leggen een BMX-parcours aan in Wortegem-Petegem. Dat komt achter het gemeentehuis en zal voor alle inwoners toegankelijk zijn.





De BMX Turtles is de BMX-afdeling van het Isorex Cycling Team. De club telt zo'n 40 leden en traint wekelijks aan de Blaarmeersen in Gent. "Dit om de simpele reden dat daar het enige BMX-parcours van Oost-Vlaanderen ligt", vertelt clubverantwoordelijke Johan Struyf. "We willen die leemte opvullen met ons eigen terrein. Ideaal voor de club zou een terrein in Gavere zijn geweest, maar de gemeente toont geen interesse. In aanloop naar de verkiezingen worden nu plots wel enkele beloftes gedaan, maar we kunnen niet blijven wachten. Daarom trekken we naar Wortegem-Petegem. Daar hebben ze achter het gemeentehuis een stuk grond liggen dat we mogen gebruiken. Om de kosten te drukken, zullen we zoveel mogelijk zelf de handen uit de mouwen steken."





Nieuw containerpark

Van de gemeente krijgt de club alvast de grond ter beschikking die momenteel wordt uitgegraven voor de aanleg van een nieuw containerpark. "Het BMX-parcours zal zo'n 50 op 55 meter groot zijn", vervolgt Johan. "Dat is iets kleiner dan een officieel parcours. Samen met de gemeente willen we eerst testen of het aanslaat. Als dat het geval is, kunnen we later in samenspraak nog altijd voor een groter terrein gaan." (TVR)