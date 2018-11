Fusietrappers bezochten hoofdsponsor Willy Naessens na hun slotrit Elsegem andré marlier

14 november 2018

17u44

Bron: andré marlier 0

Het 46e seizoen zit er op voor wielertoeristenclub Fusietrappers , geleid door voorzitter Luc Snoeck en secretaris Pieter Vanmaercke. Bij die gelegenheid werd een bezoek gebracht aan Willy Naessens in de ontvangsthal van zijn bedrijf en zijn vrouw Marie-Jeanne in de bloemen gezet omwille van het feit dat ze reeds tientallen jaren sponsor zijn van de club. Wat beiden wisten te waarderen en bestuur en leden trakteerden op warme hapjes en drankjes. Clubkampioenen 2018 zijn geworden: Luc Snoeck in de A-categorie met 44 ritten en in de B-categorie waren dat Lionel Beirlaen en Marc Dewaele met 33 ritten. Voor 2019 is een trip naar Spanje gepland.