Films voor groot en klein tijdens Cinewortegem Lieke D'hondt

15 januari 2019

13u48 0 Wortegem-Petegem De gemeentelijke feestzaal van Wortegem-Petegem vormt opnieuw het decor voor Cinewortegem. Op woensdag 16, donderdag 17 en zaterdag 19 januari kan je er terecht om naar films te kijken.

Dit jaar zijn er vijf films te bekijken in Cinewortegem. Woensdag speelt om 14.15 uur Ferdinand, donderdagavond kun je om 20 uur gaan kijken naar Wonder. Zaterdag volgen de films elkaar in snel tempo op: om 14 uur speelt Pieter Konijn, om 16 uur Janneman Robinson & Poeh en om 20 uur Ready Player One.

Alle voorstellingen zijn gratis en reserveren is niet nodig. De deuren van de gelegenheidscinema gaan telkens een half uur voor de start van de film open.