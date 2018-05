Feestcomité Elsegem Leeft is klaar voor Sinksenkermis 18 mei 2018

Het feestcomité Elsegem Leeft pakt dit weekend uit met een goedgevuld programma voor de 21ste Sinksenkermis. Ook Willy Naessens doet zijn duit in het zakje en trakteert alle misgangers.

Tijdens de Sinksenkermis staat Elsegem traditioneel drie dagen op zijn kop. "We hebben dan ook een goedgevuld feestprogramma, dat zowel jong als oud aanspreekt", vertelt burgervader Luc Vander Meeren, die ook voorzitter is van het feestcomité. Het feestweekend wordt vanavond voor het eerst op gang geschoten met een quiz in de feesttent, waarvoor al 36 ploegen zijn ingeschreven. "Grote nieuwigheid morgenavond is een heus FIFA 2018-toernooi op de Playstation 4, in samenwerking met de gespecialiseerde firma WePlay Esports. Jong en oud worden uitgedaagd om de controllers op te nemen en elkaar te bekampen in het populairste voetbalgame van het moment." Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via de website van het feestcomité.





Zondag start met een mis, opgeluisterd door Timothy en het Sint-Mauruskoor. Iedereen die de mis bijwoont, krijgt drankbonnetjes van Willy Naessens die nadien ook nog een paarden- en tractorwijding organiseert. Verder op het programma staan nog een aperitiefconcert, een eetfestijn, een wandelzoektocht én optredens van Dirk Bauters, Vanessa Chinitor, Wim Soutaer, Charles van Domburg en goochelaar Koen Bossuyt. Het feest eindigt zondag met een fuif en vuurwerk. Op maandag is er tot slot de recreatieve duatlon. Alle informatie vind je op www.elsegemleeft.com. (TVR)