Fakkeltocht en kerstboomverbranding in Wortegem Lieke D'hondt

11 januari 2019

De organisatoren van de Wortegemsen Feesten verbranden op zaterdag 12 januari kerstbomen in Wortegem.

De gezelligheid begint al om 17 uur, want vanaf dan is iedereen welkom in de bar. Om 18.30 uur start een fakkeltocht die ongeveer een uur zal duren. Na afloop van de wandeling worden de kerstbomen in brand gestoken.

De kerstboomverbranding vindt plaats in de Processiestraat in Wortegem. Wie dat wil, kan zaterdag zelf nog een kerstboom meebrengen. In ruil krijg je twee gratis consumpties.