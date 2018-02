Fabrice Laga wint vlot duurloop tijdens 38ste zondagjogging 27 februari 2018

Eén week voor het afsluiten van de 15 weken durende zondagjogging in het gemeentelijk domein De Gellinck was er de duurloop. Vier rondjes van 1,2 kilometer werden om het vlugst gelopen en winnaar werd Zultenaar Fabrice Laga, die er 17 minuten en 27 seconden over deed. Wat 24 seconden minder was dan zijn naaste belager Dieter Van Lierde uit Kluisbergen. Verder eindigden de lokale Christophe Lamont, Geert Heynssens uit Oudenaarde, Kruishoutemnaar Filip Van Cauwenberghe, Elsegemnaar Erwin Vantieghem en Bart De Zaeytijdt uit Melden.





(MAN)