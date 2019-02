Fabrice Laga volgt zichzelf op in duurloop van zondagjogging Elsegem andré maerlier

25 februari 2019

14u23

andré marlier

Tijdens de voorlaatste van de 16 weken durende zondagjogging in het gemeentelijk domein De Ghellinck was er opnieuw een duurloop. Waarbij de belangstellenden vier rondjes van 1,2 km. om ter vlugst mochten lopen. En net als vorig jaar toonde Fabrice Laga uit Zulte zich de snelste in een tijd van 18 minuten en 22 seconden. Hij haalde het van Horebekenaar Kenny De Bisschop en Dieter Van Lierde uit Kluisbergen. Bij de dames haalde Charline De waele het van Nathalie De Preester en Erline Christiaens . Roel De Preester werd primus bij de kinderen en haalde het van Lennert De Zaeytijdt en Jens Casier. Ze zijn allen geflankeerd door Erwin Van Tieghem van het organisatiecomité.