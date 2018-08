Erehaag tijdens nightpulling voor verongelukte Thibault 21 augustus 2018

02u28 0

De eerste editie van een Nightpulling in samenwerking tussen KLJ Wortegem en KLJ Kruishoutem werd een groot succes. In de diverse reeksen traden zo'n 200 deelnemers aan en er daagden meer dan 2.000 toeschouwers op. Aangrijpend moment was toen de diverse KLJ-afdelingen op het parcours een erehaag vormden ter nagedachtenis van de recent verongelukte Thibault Dhaene uit Anzegem die tijdens de tractorpulling als 16-jarige zijn debuut zou maken in de 6,5-klasse in Wortegem. En precies in die gemeente verongelukte hij met zijn quad. Zijn broer Gilles nam dan maar zijn plaats in en reed na één minuut stilte onder applaus tussen de erehaag.





(MAN)