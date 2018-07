Ereburgemeester Richard Van den Dorpe (90) overleden 25 juli 2018

02u43 0 Wortegem-Petegem In Wortegem-Petegem is ereburgemeester Richard Van den Dorpe maandagavond op 90-jarige leeftijd overleden. Hij stond twee legislaturen lang aan het hoofd van de gemeente en is de vader van huidig schepen Isabelle Van den Dorpe.

Richard Van den Dorpe was burgemeester van 1959 tot 1971, vervolgens gemeenteraadslid tot 1983 en dan nog eens gedurende twee legislaturen schepen. Op 1 januari 1995 zei hij de politiek vaarwel. "Maar hij was nog altijd bijzonder actief", vertelt dochter Isabelle. "Zo gaf hij nog elke dag zelf zijn bloemen water. Ondanks zijn hoge leeftijd, komt zijn overlijden toch wel onverwacht. Hij leek helemaal geen man van 90 jaar oud. We troosten ons met de gedachte dat hij thuis is kunnen sterven in zijn woning langs de Anzegemseweg."





Isabelle kreeg de politiek thuis met de paplepel mee en is deze legislatuur schepen van onder andere Burgerzaken en Jeugd in Wortegem-Petegem. "Papa volgde de gemeentepolitiek nog via de krant en uiteraard ook via mij. Hij heeft me bijzonder veel geleerd en stond altijd klaar met goede raad. Het is jammer dat hij de verkiezingen in oktober niet meer zal kunnen meemaken", bedenkt Isabelle. Richard Van den Dorpe vierde twee jaar geleden nog zijn diamanten huwelijksverjaardag met Odette De Waele (85). "We proberen mama nu zo goed als mogelijk op te vangen."





De begrafenis vindt aanstaande maandag om 11.30 uur plaats in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Wortegem. (TVR)