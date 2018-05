Elsegem Quizt in tent naast kerk 08 mei 2018

Het feestcomité Elsegem Leeft pakt op vrijdag 18 mei uit met een quiz. Die start om 20 uur in de feesttent naast de kerk op het Elsegemplein. Deelnemen kost 20 euro per ploeg van 4 personen. Iedereen krijgt een aandenken mee naar huis. Inschrijven kan tot 16 mei via www.elsegemleeft.com. (TVR)