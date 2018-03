Eetfestijn Sparta Wortegem 01 maart 2018

Voetbalclub Sparta Wortegem dekt de tafels voor een eetfestijn in domein de Ghellinck in Elsegem. Aanschuiven kan op zaterdag 10 maart vanaf 19 uur en zondag 11 maart vanaf 11.30 uur. Er is keuze uit steak, zalmfilet en balletjes in tomatensaus. Kaarten kosten 17 euro voor volwassenen, 10 euro voor kinderen en zijn te krijgen bij de leden of via info@spartawortegem.be. (TVR)