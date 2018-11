Eerste optreden in nieuwe outfit voor de harmonie Sinte-Cecilia Petegem André Marlier

28 november 2018

14u50

Bron: André Marlier 0

Voor het eerst kon men de harmonie Sinte-Cecilia Petegem bewonderen in nieuwe bleek-blauwe outfit ter gelegenheid van het 24e herfstconcert in de zaal van het gemeentehuis. Normaal zou dit reeds gebeurd zijn in Elsegem ter gelegenheid van het huwelijk van Willy en Marie-Jeanne Naessens, die de outfit aan de harmonie schonk, doch het was toen te warm om de vest te dragen. En ze straalden onder leiding van dirigenten Felix Verlet , voor het muziekkorps en Arno Huysman, voor het trommelkorps tijdens hun reis doorheen de tijd waarbij ze diverse genres muziek van vroeger en nu brachten voor een entoesiaste volle zaal.