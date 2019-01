Drie woningen aan Waregemseweg in Wortegem mikpunt van inbrekers Daders stelen juwelen en slaan op de vlucht nadat alarm afgaat Ronny De Coster

20 januari 2019

14u32

Inbrekers zijn zaterdagavond laat aan het werk geweest op drie plaatsen langs de Waregemseweg in Wortegem. Ze stalen juwelen, maar sloegen op de vlucht toen in een woning het alarm aanging.

De inbrekers sloegen toe in drie woningen naast elkaar. “Bij ons probeerden ze eerst met een koevoet een raam te forceren. Toen dat niet lukte, gooiden ze gewoon een kei door het raam”, vertelt de bewoonster van de middelste woning. “We waren niet thuis en daardoor namen ze kennelijk de tijd om alles te doorzoeken. De trouwring van mijn man is weg, net als het geboortekettingetje van ons zoontje. Ook een paar andere juwelen hebben ze meegegraaid. Een laptop lieten ze dan weer staan”, getuigt de dame.

Met ladder naar balkon

Bij de buren aan de linkerkant geraakten de daders niet binnen. Met een ladder die ze stalen in de garage, klommen de inbrekers op het platform van de derde woning die ze belaagden. Daar hadden ze weinig succes: ze probeerden met een baksteen een ruit te verbrijzelen, maar dat lukte niet. “Onze huis is voorzien van inbraakwerend glas. Na die mislukte poging hebben de inbrekers nog geprobeerd om met een koevoet een dakraam te forceren. Maar daarop is het alarmsysteem in werking getreden en daarop zijn de daders gevlucht. Er hangen hier ook bewakingscamera’s. Zelfs die hebben de daders blijkbaar niet afgeschrikt. Op de beelden is te zien hoe ze hier zonder masker proberen hun slag te slaan. De politie zal de beelden nu analyseren en kan de daders op basis daarvan misschien opsporen”, hoopt de eigenares van het huis.