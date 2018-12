Drie kampioenen bij wielertoeristenclub

Met een feestavond werd een punt gezet achter het 46e clubseizoen bij wielertoeristenclub Fusietrappers Elsegem en waarvan de Willy Naessens Group reeds 27 jaar de sponsor is. In feestzaal De Hooiopper werden drie kampioenen en 2 laureaten gehuldigd. In de A-categorie waren dat voorzitter Luc Snoeck met 3.140 kilometer en 44 ritten die het haalden van Bavo Nachtergaele met 2.920 kilometer op de teller. Bij de B-categorie is er een kampioenenduo met Lionel Beirlaen en Marc Dewaele die elk 33 ritten en 1.945 kilometer in clubverband aflegden. Laureaat werd Martin Malfait.