Domein de Ghellinck in de kijker op 'Dag van het Park' 30 mei 2018

Wortegem-Petegem neemt op zondag 3 juni deel aan de 'Dag van het Park'. De hele namiddag lang wordt de groene omgeving van het domein de Ghellinck in de kijker gezet. Iedereen kan er van 14 tot 18 uur genieten van theatervoorstellingen en workshops, rondleidingen volgen of zich laten verleiden door lekkere hapjes bij de foodtrucks. Er is ook kinderanimatie voorzien. De toegang is gratis. Voor meer info kan je terecht bij de jeugddienst op het nummer 056/68.81.14 of via jeugddienst@wortegem-petegem.be. (TVR)