Displays zetten toeristisch aanbod in de kijker 07 februari 2018

02u54 0 Wortegem-Petegem Om het gemeentelijk toeristisch aanbod beter in de kijker te zetten, investeerde de toeristische dienst van Wortegem-Petegem in de aankoop van manueel vervaardigde, houten displays met het logo van Toerisme Wortegem-Petegem op.

Het voorstel ontstond in de Denktank Toerisme en de display zelf is een ontwerp van Stijn Houthoofd. "Alle horecazaken in Wortegem-Petegem konden gratis intekenen op dit aanbod. Een zevental zaken zullen deze gemeentelijke display gebruiken om daarin onder andere de toeristische brochure, de horecagids, de postkaarten, enkele gratis wandel- en fietsroutes en periodegebonden flyers van gemeentelijke activiteiten in de kijker te zetten. Op die manier brengen zij de toeristische informatie zo dicht mogelijk bij de bezoekers, maar ook bij de inwoners van de gemeente", aldus schepen van Toerisme Maarten Van Tieghem (Open Vld).





"Ook in de gemeentelijke zalen zoals de sporthal of de bibliotheek zal de display worden gebruikt. Daarnaast voorzien we ook één exemplaar in de uitleendienst, zodat verenigingen van Wortegem-Petegem deze ook kunnen uitstallen tijdens hun activiteiten. Tot slot krijgt ook de Heemkundige Kring een display ter beschikking om onder andere in de zomermaanden het toeristisch bureau open te houden in het Domein de Ghellinck", besluit Van Tieghem. (TVR)