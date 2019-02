Dieven stelen drie maanden oude keeshond bij inbraak in Wortegem Ronny De Coster

27 februari 2019

08u17 0 Wortegem-Petegem Bij een inbraak in een appartement aan het Wortegemplein in Wortegem maakte(n) de dader(s) een opmerkelijke buit: naast onder meer een horloge stalen ze ook een drie maanden oude keeshond.

“De inbraak is maandag gepleegd, vermoedelijk tussen 12u30 en 17 uur”, vertelt slachtoffer Julide Esgin. De dader(s) kon(den) ons appartement naar binnen via het schuifraam aan de achterkant, dat uitgeeft op het terras. Het schuifraam stond op een kiertje om de hond toe te laten buiten een plasje te maken”, legt Julide uit.

Bij de inbraak zijn uit het appartement ook spullen verdwenen, waaronder een horloge. Een tweede keeshondje, dat in de woonkamer was opgesloten, is niet meegenomen. Het gestolen keeshondje heet Ella. De diefstal is aangegeven bij de politie, maar het slachtoffer doet ook zelf een oproep in de hoop van haar puppy terug te vinden.

Wie informatie heeft over de diefstal van het keeshondje kan de eigenares contacteren op het telefoonnummer 0472/64.07.98.