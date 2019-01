Dertiger uit Wortegem-Petegem rijdt met 102 per uur in zone 50: “Ik wilde snel naar mijn zwangere vrouw” OSG

11u43 0 Wortegem-Petegem Een man uit Wortegem-Petegem is door de Gentse politierechter veroordeeld omdat hij met 102 per uur reed in een zone 50. “Ik haastte me naar mijn zwangere vrouw”, zei hij voor de rechtbank.

De man werd geflitst in het najaar van 2017 in het Gentse. Hij had deelgenomen aan een quiz en reed rond middernacht in de richting van de E17 om terug te keren naar huis. De man reed echter veel te snel: met 102 per uur in een zone 50. “Ik wilde snel naar huis. Naar mijn zwangere vrouw”, was de uitleg vandaag voor de politierechtbank. “Ik heb spijt en neem mijn verantwoordelijkheid.

De procureur was niet helemaal overtuigd. “Als u zo snel rijdt, kon het wel eens dat niet u, maar de politie snel aan de deur bij uw zwangere vrouw stond - met slecht nieuws.” Het politieparket vorderde 800 euro boete en één maand rijverbod. De rechtbank deed uiteindelijk een week rijverbod af van die vordering in het vonnis. De chauffeur kan wel nog beroep aantekenen.