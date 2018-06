De Ghellinck kan je voortaan ook virtueel bezoeken 20 juni 2018

02u37 0

De gemeente Wortegem-Petegem beschikt over een gloednieuwe toeristische brochure. Die ligt volledig in de lijn van de nieuwe huisstijl en de meeste foto's zijn afkomstig van eigen inwoners die deelnamen aan de door de dienst Toerisme georganiseerde fotowedstrijd. De gemeente heeft daarnaast ook een verenigingenbrochure klaar. Zowel jeugd-, sport-, senioren- als socio-culturele verenigingen hebben er een plaats in en kunnen zich zo makkelijk kenbaar maken aan de inwoners. "Met maar liefst 76 verenigingen blijkt duidelijk dat Wortegem-Petegem leeft", zegt schepen Maarten Van Tieghem (Open Vld). Tot slot kan je voortaan het hoevegebouw in het Domein de Ghellinck een virtueel bezoekje brengen. Kevin De Scheemaecker, inwoner van Ooike, bracht zowel de oranjerie, het auditorium, de bibliotheek als het dakterras in beeld. "Zo kan je van thuis uit een kijkje nemen in dit prachtige gebouw."





(TVR)