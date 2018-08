Danilith-Delmulle neemt afscheid van werknemer met langste staat van dienst Bernard Vervaeck (60) was 44 jaar aan de slag als dakdekker Thomas Vandewalle

31 augustus 2018

17u23 1 Wortegem-Petegem Bouwonderneming Danilith-Delmulle in Wortegem heeft vrijdagmiddag afscheid genomen van haar langst werkende werknemer. Bernard Vervaeck (60) was er maar liefst 44 jaar dakdekker. "Door weer en wind, geen enkele dag ging ik tegen mijn zin werken”, vertelt Bernard.

Amper 16 jaar oud was Bernard Vervaeck uit de Biesbosstraat toen hij in 1974 aan de slag ging bij het bekende bouwbedrijf dat al in 1921 werd opgericht. Op dat moment telde de onderneming maar liefst 500 werknemers. Bernard startte er als dakdekker en is dat maar liefst 44 jaar lang blijven doen. “In het begin deed ik zowat alles op het dak, maar in de loop der jaren heb ik me ook wat gespecialiseerd”, legt hij uit. “Zo heb ik me vooral toegelegd op alles wat met zink te maken heeft. Ik deed dus vooral het voorbereidende werk als ergens een dak werd gelegd.” De techniek stond ook niet stil, waardoor veel zaken werden geautomatiseerd. Getuige daarvan is het aantal werknemers in het bedrijf. Dat werd zowat gehalveerd.

Liefde voor het vak

Bernard ging naar eigen zeggen geen enkele dag tegen zijn zin werken. Ook hondenweer hield hem niet thuis. “Vandaag voel ik nog steeds veel liefde voor mijn vak. Bijna elke week kwam ik op een andere werf terecht, waardoor ik telkens in contact kwam met verschillende mensen. Dat beviel me wel. Wanneer een dak klaar was, gaf me dat ook veel voldoening.” In tegenstelling tot veel van zijn collega’s ging hij niet op brugpensioen. “Stoppen op je 56e met werken, ik mag er niet aan denken”, glimlacht hij. “Al is het bij sommigen van moeten”, beseft de man. “Velen krijgen bijvoorbeeld last van hun rug, maar als je gelukkig bent in je job, blijf je lang goed. Zelf bleef ik gelukkig gespaard van kwaaltjes. Al voel ook ik het wel als ik een hele dag op mijn knieën heb gezeten."

Gouden handen

Zaakvoerder Eddy Delmulle beschrijft Bernard als een man met gouden handen. “Hij is een echte vakman. Zulke mannen vind je niet meer. Hij was ook een zeer voorbeeldige werknemer", stelt Delmulle. “Klopt”, glundert Bernard. “Ik ben nooit van een dak gevallen”, giert hij het uit. “Ook op de weg bleef ik gespaard van ongevallen. Ik ga het uiteraard missen, maar op een bepaald moment moet je ook afscheid kunnen nemen. Het is mooi geweest.” Met zijn 44 jaar dienst was hij de langst werkende werknemer van het bedrijf. Daarvoor kreeg hij een fles champagne, maar ook een envelop met daarin enkele briefjes toegestopt.