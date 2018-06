D'Eukeneirs laten 48 teams achter zich in quizavond 05 juni 2018

Ter gelegenheid van de feestvierdaagse 'Elsegem leeft' werd voor het eerst een algemene quiz georganiseerd. En met 49 teams was dat een schot in de roos. Luc Vandermeeren, voorzitter van het Feestcomité, fungeerde als quizmaster en het werd spannend tot de laatste ronde. Uiteindelijk haalden D'Eukeneirs uit deelgemeente Ooike het met één punt van Michiels Crew en The Green Onions, die de hele tijd aan de leiding stonden.





D'Eukeneirs traden aan met Guy Meirhaeghe, Peter Vandevijver, William Vanderhaeghen en Johan Meersman en sleepten een restaurantbon van 100 euro voor De Hooiopper in de wacht.











(MAN)