Correctie Nightpulling 18 augustus 2018

In het opschrift bij de 'Mensen Van Bij Ons' over de Nightpulling van vandaag aan de Oudenaardseweg vanaf 17 uur is in onze krant van gisteren een foutje geslopen. Er staat dat het om een samenwerking gaat tussen de KLJ afdelingen Wortegem en Petegem daar waar het diende te zijn tussen de KLJ afdelingen van Wortegem en Kruishoutem. Het weze hierbij rechtgezet. (MAN)