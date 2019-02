Compensatie voor eigenaars die grond in waarde zien dalen door ruimtelijk uitvoeringsplan Lieke D'hondt

18 februari 2019

16u49 0 Wortegem-Petegem Eigenaars van gronden die door het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Bouvelobos, Hemsrode en steilrand van Moregem in waarde verminderen, kunnen nog tot 21 februari een kapitaalschadecompensatie aanvragen bij de Vlaamse Landmaatschappij.

“Het gaat om landbouwgronden die bijvoorbeeld zijn omgezet in natuur”, legt schepen van Landbouw Maarten Van Tieghem (Open Vld) uit. “Landbouwers die zo’n grond pachten, maken onder bepaalde voorwaarden ook aanspraak op een gebruikerscompensatie. Zij hebben tijd tot 31 december 2019 om de vergoeding aan te vragen.”

Om te weten of je recht hebt op een compensatie, kan je het plan nog tot en met woensdag 20 februari inkijken bij de gemeente. Meer info via 056/68.81.14 of gemeente@wortegem-petegem.be.