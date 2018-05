CD&V en N-VA apart naar kiezer 04 mei 2018

03u07 0

CD&V en N-VA gaan in oktober elk met een eigen lijst naar de kiezer in Wortegem-Petegem en niet in kartel zoals oorspronkelijk door enkele leden werd geopperd.





"N-VA was vragende partij, lange tijd zelfs", geeft CD&V-voorzitter Luc De Raedt toe. "Er zijn gesprekken geweest, maar ons bestuur heeft besloten om alleen naar de kiezer te trekken. We zijn niet tegen N-VA als partij. Wij praten met iedereen. Maar als je bestuur er met 80 procent van de stemmen voor kiest om apart naar de kiezer te gaan, dan moet je die keuze als voorzitter respecteren. Momenteel zijn we volop bezig met het samenstellen van onze lijst", geeft De Raedt nog mee.





Niet evident

"Er trekken bij de komende verkiezingen 4 partijen naar de kiezer, waardoor het niet evident is om voldoende kandidaten te vinden in onze kleine gemeente. Onze gevestigde waarden zullen de lijst duwen. Bovenaan de lijst zullen nieuwe gezichten prijken. Deze zullen we, samen met ons verkiezingsprogramma, binnenkort bekendmaken." Ook N-VA laat weten nog bezig te zijn met de lijstvorming.





(TVR)