Cafébazin Magda krijgt tweede plaats op lijst sp.a/onafhankelijk 04 augustus 2018

Sp.a Wortegem-Petegem doet voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober een beroep op cafébazin Magda Desmet (66). Zij zal vanop de tweede plaats de lijst versterken als onafhankelijke. "Vooral om hen uit de nood te helpen", knipoogt Magda.





Sp.a heeft er zes sombere jaren op zitten. De partij wist bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 geen enkele zetel te behalen en kon deze legislatuur niets anders dan toekijken vanaf de zijlijn. Daar wil de partij verandering in brengen. "We trekken met een ijzersterke lijst naar de kiezer", vertelt Nico De Wulf. "We willen sp.a/onafhankelijk weer steviger op de kaart zetten en weer zetelen in de gemeenteraad."





Opmerkelijke kandidaat op de lijst is de 66-jarige cafébazin Magda Desmet uit Petegem die de tweede plaats krijgt toebedeeld. Zij staat al 41 jaar achter de toog van 't Oud Gemeentehuis op het Petegemplein en zetelde van 1994 tot 2006 in de OCMW-raad voor Open Vld. Nu maakt ze dus de overstap. "Ik doe het vooral om hen een plezier te doen", vertelt Magda. "De partij kan er enkel op vooruit gaan en nu hopelijk wel een zitje in de gemeenteraad bemachtigen." Eerder werd al bekend gemaakt dat Nico De Wulf (47) de lijst zal trekken. "Binnenkort zullen we nog enkele topkandidaten bekendmaken. Onze lijst is bijna rond. We hebben momenteel nog maar een kandidaat te kort." (TVR)